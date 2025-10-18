Napoli 15enne accoltellato all’uscita di scuola | identificato e denunciato un 14enne per tentato omicidio
Nuovi sviluppi nelle indagini sull’accoltellamento avvenuto lo scorso 14 ottobre nel centro storico di Napoli, in via Benedetto Croce, dove un ragazzo di 15 anni era stato ferito all’uscita di scuola. Dopo giorni di accertamenti, i carabinieri della stazione San . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
