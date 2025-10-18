Napoli 15enne accoltellato all'uscita di scuola | denunciato un 14enne per tentato omicidio
Lo scorso 14 ottobre, un ragazzino di 15 anni è stato accoltellato all'uscita di scuola, nel centro storico di Napoli. I carabinieri hanno identificato un 14enne, che è stato denunciato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
