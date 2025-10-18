Nantes-Lille domenica 19 ottobre 2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Si chiude l’ottavo turno di Ligue1, il primo dopo la sosta per le nazionali, e tocca al Lille di Genesio scendere in campo contro il Nantes di Castro. Canarini tiratisi al di sopra della zona retrocessione grazie a 3 pareggi consecutivi, nonostante un attacco tra i peggiori del torneo. Punto forte invece resta la difesa, tra le migliori del campionato con appena 7 gol . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Nantes-Lille (domenica 19 ottobre 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

Approfondisci con queste news

#AnsuFati rientrato dopo tanto tempo, fa 6 gol in 4 partite col #Monaco Se sta bene… I migliori giovani in questo inizio di #Ligue1 escluso il PSG #LamineCamara e #Akliouche Monaco #Mwanga Nantes #Haraldsson Lille #Avom Lorient #MalickFofana Lione - X Vai su X

Pronostico Nantes-Lille: fuori casa è una sentenza - Lille è una partita dell'ottava giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: notizie, probabili formazioni, pronostico. Secondo ilveggente.it

Pronostico Nantes-Lille 19 Ottobre 2025: 8ª Giornata di Ligue 1 - Lille, sfida cruciale di Ligue 1 in programma domenica 19 ottobre 2025 alle 20:45: entrambe le squadre puntano alla vittoria per migliorare la classifica, tra piog ... Lo riporta bottadiculo.it

Il calcio in TV oggi, domenica 19 ottobre 2025: dove vedere Milan-Fiorentina e Liverpool-Manchester United - La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: ben 23 appuntamenti tra Serie A, Serie B, Serie C e grandi campionati esteri, con spazio anche alle nazionali giovanili. Scrive libero.it