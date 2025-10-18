Nantes-Lille domenica 19 ottobre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici
Si chiude l’ottavo turno di Ligue1, il primo dopo la sosta per le nazionali, e tocca al Lille di Genesio scendere in campo contro il Nantes di Castro. Canarini tiratisi al di sopra della zona retrocessione grazie a 3 pareggi consecutivi, nonostante un attacco tra i peggiori del torneo. Punto forte invece resta la difesa, tra le migliori del campionato con appena 7 gol . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
