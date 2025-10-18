Nantes-Lille domenica 19 ottobre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiude l’ottavo turno di Ligue1, il primo dopo la sosta per le nazionali, e tocca al Lille di Genesio scendere in campo contro il Nantes di Castro.  Canarini tiratisi al di sopra della zona retrocessione grazie a 3 pareggi consecutivi, nonostante un attacco tra i peggiori del torneo. Punto forte invece resta la difesa, tra le migliori del campionato con appena 7 gol . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

nantes lille domenica 19 ottobre 2025 ore 20 45 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Nantes-Lille (domenica 19 ottobre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Approfondisci con queste news

Pronostico Nantes-Lille 19 Ottobre 2025: 8ª Giornata di Ligue 1 - Lille, sfida cruciale di Ligue 1 in programma domenica 19 ottobre 2025 alle 20:45: entrambe le squadre puntano alla vittoria per migliorare la classifica, tra piog ... Secondo bottadiculo.it

Cerca Video su questo argomento: Nantes Lille Domenica 19