Nainggolan su Roma Inter | Nerazzurri cambiati con Chivu tanto di cappello ma occhio a Gasperini! Il mio consiglio su Frattesi è…
Inter News 24 L’ex centrocampista di Roma e Inter, Radja Nainggolan, ha parlato così in vista del match di oggi tra giallorossi e nerazzurri. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport in qualità di doppio ex, Radja Nainggolan ha presentato così la supersfida di stasera tra la Roma e l’Inter. ROMA INTER – « Cominciamo col dire che ai miei tempi eravamo più forti, il centrocampo di quella Roma dove lo vedete adesso? ». INTER CRESCIUTA – « All’Inter c’è più stabilità e i giocatori rendono meglio: anche se hanno cambiato allenatore, questo si vede. Non guardate i numeri e le statistiche, quello non è calcio: è nell’anima di una squadra che si capisce questo sport e l’Inter ce l’ha da tempo ». 🔗 Leggi su Internews24.com
