Nainggolan sentenzia | Soulé deve essere più presente Koné? I fenomeni sono altri

“Su Roma-Inter partiamo col dire che ai miei tempi eravamo più forti. Il centrocampo giallorosso dove lo vedete adesso?”. Così Radja Nainggolan nell’intervista rilasciata in queste ore a La Gazzetta dello Sport, perché mezzi termini e freni inibitori non gli sono mai appartenuti. Il doppio ex della sfida dell’ Olimpico si è soffermato molto sulla squadra capitolina, là dove ha lasciato un pezzo di cuore enorme, e le sue dichiarazioni si sono rivelate piuttosto taglienti. Queste le parole su due pilastri della squadra giallorossa: “Continuo a pensare la stessa cosa, Koné è molto forte fisicamente ma si ferma lì. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

