Nainggolan | L’Inter è cambiata ma resta la più forte L’Interista più simile a me è…
Radja Nainggolan osserva con occhio esperto la sfida che accende il weekend: Roma-Inter. Ecco le sue parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport. “ Cominciamo col dire che ai miei tempi la Roma era più forte,” scherza Nainggolan. “ Quel centrocampo oggi dove lo trovate? Ma bisogna riconoscere che l’Inter è cresciuta tanto. Ha trovato stabilità e i giocatori rendono meglio, anche dopo il cambio in panchina. Non servono statistiche per capirlo: si vede nell’anima della squadra. E quella, all’Inter, non manca mai.” Una battuta che fotografa perfettamente la nuova era nerazzurra: meno scintille, più solidità. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
