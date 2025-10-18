Nainggolan | Inter più forte ma occhio a Gasp Koné? I fenomeni sono altri
Il belga gioca la sua partita da doppio ex: "I nerazzurri sono cambiati, ma restano i favoriti anche con Chivu. Soulé talento vero, Dovbyk lasciamo stare. Barella è quello che mi somiglia di più, è uno da battaglia". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
