Nadia Battocletti torna in gara! Primo test dopo i Mondiali alla Corsa dei Castelli

Un mese dopo le grandi imprese di Tokyo, Nadia Battocletti torna in gara domenica 19 ottobre per una 10 chilometri sulle strade di Trieste in occasione della Corsa dei Castelli 2025. La regina del mezzofondo europeo, diventata ormai nell’ultimo biennio una big assoluta anche a livello globale, sarà la grande stella attesa ai nastri di partenza della nona edizione di questa kermesse. Nel complesso saranno circa 4 mila i partecipanti (quota record) di una competizione aperta anche agli agonisti amatori, che animeranno il centro di Trieste per una fantastica giornata di running. Per l’occasione sono state effettuate alcune modifiche al percorso, rendendolo più veloce e scorrevole rispetto agli anni scorsi pur confermando la partenza sotto il Castello di Miramare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nadia Battocletti torna in gara! Primo test dopo i Mondiali alla Corsa dei Castelli

Approfondisci con queste news

Nadia Battocletti guida il cast della Corsa dei Castelli di domenica 19 ottobre: ecco tutti i top runners al via Vai su Facebook

Nadia Battocletti, tra la rincorsa all'oro e l'obiettivo della laurea. La campionessa trentina del mezzofondo si racconta al Festival dello Sport - X Vai su X

La corsa di Nadia Battocletti tra allenamenti e sogni, famiglia e studio, fatica e felicità. L'azzurra protagonista al Festival dello sport - Protagonista Nadia Battocletti, che ancora non si rende conto di aver scritto la storia dell’atletica italiana, prim ... Scrive ildolomiti.it

Quando gareggia Nadia Battocletti alla Corsa dei Castelli 2025: orario, programma, streaming - Nadia Battocletti si rimette in gioco un mese dopo la conclusione dei Mondiali di Tokyo ed è attesa al via della nona edizione della Corsa dei Castelli, ... Da oasport.it

Gioca in casa al Festival dello Sport di Trento - Sta raggiungendo i suoi sogni e questo suo percorso di crescita, come atleta e persona, la emoziona più delle medaglie. Scrive ladigetto.it