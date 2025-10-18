Myriam Sylla impattante in Turchia! Tridente con Grobelna e Ilkin punti pesanti e il Galatasary vince

Myriam Sylla ha guidato il Galatasaray Istanbul alla seconda vittoria nella Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. La schiacciatrice aveva già brillato settimana scorsa in occasione del suo esordio in terra anatolica, risultando la top scorer con 16 punti a referto, e oggi si è nuovamente distinta sul campo del Kuzeyboru, poco accreditata formazione con sede ad Aksaray. Le giallorosse allenate da coach Massimo Barbolini si sono imposte con un nitido 3-0 (25-16; 25-14; 30-28): primi due set dominati, poi terza frazione equilibrata fino al 18-18, rimonta dal 18-23 e affermazione ai vantaggi dopo aver annullato un set-point sul 23-24. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Myriam Sylla impattante in Turchia! Tridente con Grobelna e Ilkin, punti pesanti e il Galatasary vince

