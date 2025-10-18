Musei in rete | aderisce anche il Comune di Fondi
L’adesione alla rete da parte del Comune di Fondi; un nuovo “passaporto” per la visita dei musei, con tanto di mappa del territorio; nuove iniziative di valorizzazione.Sono alcune delle novità emerse dal Forum 2025 dei Musei in Rete, svoltosi presso Piana delle Orme, che ha visto la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
