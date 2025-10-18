È stata affidata mediante procedura pubblica la gestione unica di musei, Castello della Rancia, Iat Ufficio informazioni e accoglienza turistica e sala lettura a Tolentino. Il bando è stato vinto dalla società cooperativa "L’Orologio" di Pontassieve (in provincia di Firenze), già conosciuta anche sul nostro territorio; è infatti la stessa realtà che ha assorbito Sistema Museo e gestisce i musei e lo Sferisterio di Macerata. "L’obiettivo che ha guidato l’amministrazione in questo percorso – spiegano gli assessori Diego Aloisi al turismo e Fabio Tiberi alla cultura – è stato garantire la massima trasparenza e imparzialità nell’affidamento di servizi così importanti per la città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Musei e castello a una coop toscana