Muro contro muro tra Comune e famiglie sul ritardo della mensa scolastica Indaga la Corte dei Conti

Casertanews.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È scontro aperto tra l’amministrazione comunale di Aversa, guidata dal sindaco Francesco Matacena, e le famiglie degli alunni sul tema della mensa scolastica. Il servizio di refezione, infatti, non è ancora partito, generando forti tensioni tra genitori e Comune.Dopo diversi incontri tra. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

muro contro muro comuneAumento tassa di soggiorno, il Pd fa muro contro il Governo - Tassa di soggiorno, il Pd fa muro: "Aumenta, ma il governo si tiene il 30%". Come scrive corrierenazionale.it

muro contro muro comuneRegione, muro contro muro sulla riforma organizzativa - La minoranza di centrosinistra pronta all’ostruzionismo contro la norma che prevede più assessori e più figure apicali ... Segnala ilsecoloxix.it

muro contro muro comuneAnche gli hotel fanno muro contro l’incremento della tassa di soggiorno: “Il governo lo fermi” - Le organizzazioni delle imprese turistiche: "Assicuri semmai che parte del gettito venga destinata alla riqualificazione delle imprese" ... Lo riporta dire.it

Cerca Video su questo argomento: Muro Contro Muro Comune