Muri imbrattati a Vietri sul Mare l’opposizione Serve sensibilizzare la comunità
Tempo di lettura: 2 minuti Negli ultimi giorni, alcune aree di Vietri sul Mare sono state oggetto di atti di imbrattamento. Segni di vandalismo che colpiscono non solo l’estetica della città, ma anche il senso di comunità e rispetto per i beni comuni. Questi episodi creano un senso di disagio tra i residenti e rischiano di compromettere l’immagine di una zona storicamente apprezzata per il suo decoro e la sua vivibilità. La zona di Madonna degli Angeli è una delle più colpite ultimamente. “Questi episodi non possono essere ignorati”, dichiarano i componenti del gruppo di opposizione Vietri che Vogliamo, Alessio Serretiello, Antonella Scannapieco e Maurizio Celenta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il nuovo romanzo di Giulia Mauro, “Dove finisce l’estate”. La famiglia Lombriconi vive in un quartiere periferico fatto di famiglie imperfette e ombre da nascondere. Francesca e Lavinia sono diventate adolescenti tra quei muri imbrattati di scritte e, fino a quell - facebook.com Vai su Facebook
Imbrattati i muri del polo vaccinale di via Albinoni, a Vicenza - X Vai su X
Muri imbrattati dai vandali a Vietri sul Mare, l'appello dell'opposizione - L'articolo Muri imbrattati dai vandali a Vietri sul Mare, l'appello dell'opposizione proviene da OttoPagine. Da msn.com