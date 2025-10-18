Muri imbrattati a Vietri sul Mare l’opposizione Serve sensibilizzare la comunità

Tempo di lettura: 2 minuti Negli ultimi giorni, alcune aree di Vietri sul Mare sono state oggetto di atti di imbrattamento. Segni di vandalismo che colpiscono non solo l’estetica della città, ma anche il senso di comunità e rispetto per i beni comuni. Questi episodi creano un senso di disagio tra i residenti e rischiano di compromettere l’immagine di una zona storicamente apprezzata per il suo decoro e la sua vivibilità. La zona di Madonna degli Angeli è una delle più colpite ultimamente. “Questi episodi non possono essere ignorati”, dichiarano i componenti del gruppo di opposizione Vietri che Vogliamo, Alessio Serretiello, Antonella Scannapieco e Maurizio Celenta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

