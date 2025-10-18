Muore l’anziana madre il figlio viene stroncato da un malore

Repubblica.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianfranco Rambelli, consigliere comunale di Bagnacavallo, è deceduto davanti agli occhi del personale del 118 arrivato per soccorrere la donna. 🔗 Leggi su Repubblica.it

muore l8217anziana madre il figlio viene stroncato da un malore

Muore l'anziana madre, il figlio viene stroncato da un malore

