Muore l’anziana madre il figlio viene stroncato da un malore

Gianfranco Rambelli, consigliere comunale di Bagnacavallo, è deceduto davanti agli occhi del personale del 118 arrivato per soccorrere la donna.

