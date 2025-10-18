Muore Giovanni Cucchi padre di Stefano

17.25 E' morto Giovanni Cucchi, il padre di Stefano, il 31enne romano arrestato il 15 ottobre del 2009 e morto 7 giorni dopo all'ospedale Sandro Pertini.L'uomo 77 anni, era malato da tempo, e le sue condizioni erano peggiorate dopo la scomparsa, tre anni fa, della moglie Rita Calore. La notizia è stata ufficializzata su Instagram da Fabio Anselmo, avvocato della famiglia e compagno della senatrice Ilaria. Il legale ha ricordato: "Con la tua voce hai dato voce a tuo figlio. Grazie per la tua forza". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

