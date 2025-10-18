Muore dopo un anno di agonia il detenuto aggredito con 26 coltellate nel carcere di Avellino

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Piccolo, 26 anni, fu massacrato da altri detenuti: cranio sfondato e 26 coltellate. Ora l'accusa è omicidio aggravato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

