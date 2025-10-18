Muore cadendo dal ponteggio il sindacato | Rafforzare la cultura della sicurezza
La Filca Cisl Parma Piacenza esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa del lavoratore di 53 anni deceduto nel pomeriggio di ieri a Borgonovo, nella zona industriale di Cà Verde, a seguito di una caduta da un’impalcatura, mentre stava eseguendo lavori di tinteggiatura.Secondo quanto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
