Muore cadendo dal ponteggio il sindacato | Rafforzare la cultura della sicurezza

Ilpiacenza.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Filca Cisl Parma Piacenza esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa del lavoratore di 53 anni deceduto nel pomeriggio di ieri a Borgonovo, nella zona industriale di Cà Verde, a seguito di una caduta da un’impalcatura, mentre stava eseguendo lavori di tinteggiatura.Secondo quanto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

