Muore a 91 anni la mamma dell' Erasmus

19.05 E' scomparsa a 91 anni Sofia Corradi, professoressa dell'Università Roma 3, conosciuta come 'mamma Erasmus' ideatrice del programma che ha permesso a migliaia di giovani di viaggiare e studiare negli atenei europei. "Salutiamo mamma Erasmus. La professoressa che ha rivoluzionato la mobilità giovanile, permettendo a milioni di studenti di esplorare nuove culture. Un'eredità che continuerà a ispirare generazioni."Così in un post sui social la ministra del Turismo Santanchè. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it