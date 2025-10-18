Muore a 91 anni la mamma dell' Erasmus
19.05 E' scomparsa a 91 anni Sofia Corradi, professoressa dell'Università Roma 3, conosciuta come 'mamma Erasmus' ideatrice del programma che ha permesso a migliaia di giovani di viaggiare e studiare negli atenei europei. "Salutiamo mamma Erasmus. La professoressa che ha rivoluzionato la mobilità giovanile, permettendo a milioni di studenti di esplorare nuove culture. Un'eredità che continuerà a ispirare generazioni."Così in un post sui social la ministra del Turismo Santanchè. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Altre letture consigliate
Tommaso Bruciaferri muore in moto a 14 anni sulla strada per scuola: lo strazio della famiglia, lascia una sorellina. Il dramma a Osimo - facebook.com Vai su Facebook
Muore la mamma anziana, i due figli la caricano in auto e si gettano nel Sile: trovati dopo una settimana - Un dramma della depressione o della solitudine come tanti: una donna che si toglie la vita lasciandosi cadere nel fiume. Si legge su ilgazzettino.it
La maestra Ilaria Buschi muore a soli 45 anni, era mamma di un figlio: Monteprandone sotto choc - MONTEPRANDONE La comunità di Monteprandone in lutto per la scomparsa della giovane mamma Ilaria Buschi, morta a 45 anni per una brutta malattia. corriereadriatico.it scrive
Olga Brodyuk muore a 30 anni in un incidente sulla Romea. Lo strazio di mamma Anna: «Era il nostro gioiello» - «Il giorno prima, martedì, ci stavamo accordando per andare insieme in Ucraina per partecipare a un battesimo, aveva deciso di venire con noi anche Olga, ma pensava di fare ritorno in aereo ... Riporta ilgazzettino.it