MULTI POP-FE v1.24 | Risolto il Download Manuale su Windows e Nuove Funzionalità per gli Amanti PS1

La comunità dei retro-gamer ha un nuovo motivo per gioire: è stata rilasciata la versione v1.24 di POP-FE, uno strumento essenziale per chi vuole godersi la propria collezione di giochi PS1 su console moderne come PSP, VITA, PS2, PS3 e PS Classic. Cosa è POP-FE?. POP-FE è un script Python progettato per automatizzare il processo di conversione e installazione delle immagini disco della PlayStation 1 su una varietà di piattaforme. Supporta formati come .cue, .ccd, .bin, .img, .zip e .chd, e può creare pacchetti pronti per l’uso su: PSP e VITA (come EBOOT.PBP). PSIO. PS2 (formato VCD per POPStarter). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net