Multe sulle auto in sosta dove c’era lo spazzamento Poca comunicazione
Montecatini Terme, 18 ottobre 2025 – Secondo Forza Italia ne sono state fatte quaranta in una strada, ma per il Comune potrebbero arrivare ad appena la metà le sanzioni elevate nei confronti dei proprietari dei veicoli che hanno lasciato l’automobile parcheggiata tra via Balducci, via Puccini e via Rosselli e via San Francesco durante lo spazzamento meccanico delle strade. A dare fuoco alle polveri ci ha pensato Alberto Lucarelli, esponente di Forza Italia. “Ciò che è accaduto giovedì pomeriggio – sottolinea - non era mai accaduto nella storia di Montecatini. Tantissime sanzioni amministrative per divieto di sosta sono state elevate a un’intera via su ambo i lati causa inizio dello spazzamento meccanico delle vie Puccini, San Francesco, Baldacci e Rosselli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
