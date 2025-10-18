Multe non pagate 2021 Fiumicino Tributi | Ultimo avviso

Fiumicino, 18 ottobre 2025 – La Fiumicino Tributi che si occupa, per conto del Comune di Fiumicino, sia della gestione delle entrate che delle multe per violazioni alle norme del Codice della Strada, invita i cittadini a regolarizzare la propria posizione relativa a verbali elevati nel 2021 per violazioni amministrative al Codice della Strada, non pagati o pagati in misura parziale. Si tratta di un ultimo avviso per i cittadinitrasgressori che non hanno effettuato il pagamento di una multa elevata nel 2021 per un’infrazione al Codice della Strada nel Comune di Fiumicino, già contestata e notificata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

