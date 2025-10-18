Multe e denunce per scommesse illegali controlli anche nel Veronese

Veronasera.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì scorso, 16 ottobre, la polizia ha condotto una vasta operazione, definita ad “alto impatto investigativo”, contro il fenomeno del gioco e delle scommesse illegali, con l’obiettivo di tutelare i consumatori e contrastare le attività irregolari diffuse sul territorio nazionale.L’azione. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

multe denunce scommesse illegaliGiochi e scommesse illegali, operazione "ad alto impatto" di Polizia e Agenzia delle Dogane - Si è conclusa una mirata attività ad “alto impatto investigativo” contro le scommesse sportive illegali in centri situati nelle province di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Caserta, Latina, Varese, ... rainews.it scrive

multe denunce scommesse illegaliScommesse illegali, controlli della Polizia in varie province: sanzioni e denunce - Leggi su Sky TG24 l'articolo Scommesse illegali, controlli della Polizia in varie province: sanzioni e denunce ... Scrive tg24.sky.it

multe denunce scommesse illegaliScommesse illegale: pioggia di denunce e sequestri anche a Napoli - Si è conclusa ieri un’ampia operazione investigativa contro il gioco e le scommesse illegali, condotta in diverse province italiane tra cui Roma, Milano, Napoli, Palermo, Caserta, Latina, Varese, Vene ... Riporta napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Multe Denunce Scommesse Illegali