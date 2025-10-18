Muharemovic Juve sarà derby di mercato per il difensore? L’Inter fa sul serio ma i bianconeri possono contare su quest’aspetto | gli ultimissimi aggiornamenti

Muharemovic Juve, sarà derby di mercato per il difensore? Tutti i dettagli sul futuro dell’ex bianconero. Un’ascesa costante, un’esplosione che ora fa gola a tutta la Serie A. Tarik Muharemovic, 22enne leader difensivo del Sassuolo di Fabio Grosso, è una delle più grandi sorprese di questo avvio di stagione. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione dei top club, in particolare di Inter e calciomercato Juventus, con i bianconeri che hanno un’arma segreta per riportarlo a casa. Il difensore centrale bosniaco, classe 2003, è una vecchia conoscenza della Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Muharemovic Juve, sarà derby di mercato per il difensore? L’Inter fa sul serio ma i bianconeri possono contare su quest’aspetto: gli ultimissimi aggiornamenti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Derby d'Italia in sede di calciomercato: che sfida fra #Inter e #Juventus per #Muharemovic NUOVO VIDEO con Riccardo Meloni, Carlo Roscito e Gabriele Molteni - X Vai su X

Tarik Muharemovic non ha chiuso la porta al ritorno della Juventus. "È bello sentire dell'interesse di Juve e Inter, ma io sono concentrato solo sul Sassuolo", ha detto tuttosport . - facebook.com Vai su Facebook

Muhremovic, derby d'Italia in vista? Juve ed Inter sul centrale - Tarik Muharemovic, difensore centrale classe 2003 del Sassuolo e della nazionale bosniaca, continua ad essere nel mirino delle big di Serie A: come riportato dai colleghi de "Il ... Riporta tuttojuve.com

Muharemovic Juve, potrebbe davvero tornare in bianconero? Si apre un nuovo scenario per il futuro del difensore cresciuto a Torino. Novità importanti - Novità importanti Un talento “made in Juve”, un rimpianto che cresce e un ... Si legge su juventusnews24.com

Muharemovic strega tutti, il ds del Sassuolo Palmieri fa questo annuncio di mercato sull’ex Juventus: ecco cosa ha detto sul suo futuro! - Muharemovic brilla col Sassuolo, il ds neroverde Palmieri ha fatto questo annuncio di mercato sull’ex Juventus: ecco cosa ha detto Tarik Muharemovic è una delle grandi rivelazioni di questo avvio di s ... Da juventusnews24.com