Muharemovic Juve sarà derby di mercato per il difensore? L’Inter fa sul serio ma i bianconeri possono contare su quest’aspetto | gli ultimissimi aggiornamenti

Juventusnews24.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Muharemovic Juve, sarà derby di mercato per il difensore? Tutti i dettagli sul futuro dell’ex bianconero. Un’ascesa costante, un’esplosione che ora fa gola a tutta la Serie A. Tarik Muharemovic, 22enne leader difensivo del Sassuolo di Fabio Grosso, è una delle più grandi sorprese di questo avvio di stagione. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione dei top club, in particolare di Inter e calciomercato Juventus, con i bianconeri che hanno un’arma segreta per riportarlo a casa. Il difensore centrale bosniaco, classe 2003, è una vecchia conoscenza della Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

