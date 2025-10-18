Muharemovi? incanta con Sassuolo e Bosnia | Inter e Juve pronte al duello sul mercato ma i bianconeri lo pagherebbero la metà

Un’ascesa costante, quella di Tarik Muharemovi?. A 22 anni è già il leader difensivo del Sassuolo di Fabio Grosso, una delle sorprese di questo avvio di stagione, e punto fermo della Bosnia Erzegovina di Sergej Barbarez. Muharemovi? ha attirato su di sé le attenzioni di diversi top club, italiani ed esteri, tra cui spiccano Inter e Juventus. Profilo, caratteristiche ed esplosione al Sassuolo. Muharemovi? è un difensore centrale classe 2003. Nato in Slovenia ma bosniaco, è cresciuto calcisticamente in Austria. Nel 2021 è proprio la Juventus a portarlo in Italia prelevandolo dal Wolfsberger. Una crescita costante, partendo dalla Primavera e con Paolo Montero come maestro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

