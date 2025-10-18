Mugnano il volo da 7 metri e la corsa disperata in ospedale | Nicola muore a 63 anni

Teleclubitalia.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Risponde al nome di Nicola De Fenza, 63 anni, fabbro originario di Quarto, l’operaio morto nella giornata di ieri a Mugnano.   L’uomo stava effettuando lavori di coibentazione in un capannone di via Nenni 36, lungo Circumvallazione esterna, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

mugnano il volo da 7 metri e la corsa disperata in ospedale nicola muore a 63 anni

© Teleclubitalia.it - Mugnano, il volo da 7 metri e la corsa disperata in ospedale: Nicola muore a 63 anni

Approfondisci con queste news

Mugnano, incidente sul lavoro: morto operaio 63enne caduto da un capannone - Tragedia a Mugnano: operaio 63enne è morto al Cardarelli dopo essere caduto da sette metri dal tetto di un capannone. Da quotidianodelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Mugnano Volo 7 Metri