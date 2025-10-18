Movimento 5 Stelle Chiara Appendino lascia la vicepresidenza

La decisione era nell’aria e arriva, come previsto, nel consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle: Chiara Appendino si dimette da vicepresidente del partito, alla luce delle ultime deludenti performance elettorali e in dissenso sulla linea politica a suo avviso troppo appiattita sulle alleanze e troppo poco incisiva sui temi identitari del Movimento. Il consiglio stesso si trasforma così – come lei stesso l’avrebbe definito – in un ‘processo’ all’ex sindaca che dura circa otto ore, in cui a quanto filtra il leader Giuseppe Conte cerca di giocare il ruolo di “presidente di tutti”, come avrebbe rivendicato dicendosi orgoglioso dello spazio di confronto purché indirizzato al bene del Movimento, in modo costruttivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Movimento 5 Stelle, Chiara Appendino lascia la vicepresidenza

