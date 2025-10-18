Motori Domani è festa grande al Chiusdino Motocross Park Oltre al campionato toscano tante altre belle iniziative

Una grande festa del motocross: ha assunto questa fisionomia la penultima prova del campionato toscano della specialità, in programma domani al Chiusdino Motocross Park. L’attenta e appassionata gestione di Marco Anselmi e Alessandro Colonna dà dunque i suoi frutti: in programma non c’è solo l’attesissima competizione, che potrebbe risultare decisiva per l’assegnazione di alcuni titoli, ma anche attività promozionali e sociali. Si parte con il corso ‘Primi Passi’, in programma oggi e riservato ai bambini da 5-6 anni in su, che possono avere un primo approccio con le minimoto da cross, in un ambiente protetto e guidati da tecnici qualificati della Federmoto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

