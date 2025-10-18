MotoGP su TV8 GP Australia 2025 | quando la gara in chiaro orario e programma

Il Motomondiale 2025 vedrà andare in archivio la diciannovesima tappa stagionale domani, domenica 19 ottobre: per il GP dell’Australia, a Phillip Island, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP. Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio della domenica del GP dell’Australia 2025, diciannovesima prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e NOW, ed in diretta live testuale su OA Sport. La differita tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile dalle ore 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

