MotoGP su TV8 GP Australia 2025 | quando la gara in chiaro orario e programma
Il Motomondiale 2025 vedrà andare in archivio la diciannovesima tappa stagionale domani, domenica 19 ottobre: per il GP dell’Australia, a Phillip Island, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP. Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio della domenica del GP dell’Australia 2025, diciannovesima prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e NOW, ed in diretta live testuale su OA Sport. La differita tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile dalle ore 14. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
MotoGp, Bezzecchi trionfa nella Sprint in Australia - facebook.com Vai su Facebook
MotoGp, Gp Australia 2025: Bezzecchi vince la sprint, penultimo Bagnaia Battaglia per il terzo gradino del podio, la spunta Acosta - X Vai su X
MotoGP su TV8, GP Australia 2025: quando la gara in chiaro, orario e programma - Il Motomondiale 2025 vedrà andare in archivio la diciannovesima tappa stagionale domani, domenica 19 ottobre: per il GP dell'Australia, a Phillip Island, ... Scrive oasport.it
MotoGP Australia, gli orari TV della gara su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming - Domani la MotoGP torna in pista sul circuito di Phillip Island per il GP Australia. Riporta fanpage.it
MotoGP in tv, GP Australia 2025: orari 19 ottobre, streaming, programma Sky, differita TV8 - Domani, domenica 19 ottobre, andrà in scena il GP d'Australia, 19° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Segnala oasport.it