Una giornata significativa per la Trackhouse MotoGP Team. Raul Fernandez si è infatti accomodato al secondo posto in occasione della Sprint Race valida per il GP d’Australia, diciottesimo weekend del Motomondiale 2025 di MotoGP andato in scena sul tracciato di Phillip Island. Ottima la gara corta dello spagnolo che, nella fattispecie, ha ceduto il passo soltanto a un super Marc Bezzecchi (Aprilia), trionfatore dimostrando di essere il pilota più in forma del momento. Il podio invece è stato completato dalla KTM di Pedro Acosta. Una volta arrivato in mixed zone, l’iberico ha commentato quanto fatto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Raul Fernandez: “Ho consumato troppo la gomma nei primi due giri”