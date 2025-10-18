Pedro Acosta ha chiuso in terza posizione la Sprint del Gran Premio d’Australia 2025, valevole come diciannovesimo e quartultimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Su una pista abbastanza sfavorevole come Phillip Island, lo spagnolo della KTM è riuscito a portare al limite la sua moto difendendosi strenuamente nel finale dagli attacchi di Jack Miller e portando a casa il miglior risultato possibile considerando la superiorità delle prime due Aprilia. “ Un piccolo errore alla curva 3 dove sono andato lungo, abbiamo provato tutto, ma sappiamo che questo non è il nostro migliore circuito. Abbiamo sofferto per tutto il weekend, nella FP2 ci mancava del passo ma abbiamo fatto uno step. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Pedro Acosta: “Non è la nostra pista migliore, ma abbiamo fatto una bella Sprint”