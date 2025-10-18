MotoGP Marco Bezzecchi | Ho risparmiato la gomma per il finale Domani? Non so cosa immaginare

Ancora una grande giornata per Marco Bezzecchi. Il pilota Aprilia ha infatti vinto la Sprint Race valida per il GP d’Australia, appuntamento numero diciotto del Motomondiale 2025 di MotoGP appena andato in archivio sul tracciato di Phillip Island. Prova consistente quella del “Bezz” che, con oculata pazienza, ha superato con un bel contropiede Raul Fernandez, mettendo così a referto la quinta gara corta della stagione. Visibilmente soddisfatto, ma non poteva essere altrimenti, il romagnolo in forza all’Aprilia ha commentato quanto fatto ai microfoni di Sky Sport Italia. “ Sono felice, è stata una bella gara con una bella partenza – ha detto Bezzecchi – Sono riuscito all’inizio a scappare con Raul, ma non volevo stressare subito le gomme perché sapevo che gli ultimi quattro giri con la soft sarebbero stati difficili da gestire. 🔗 Leggi su Oasport.it

