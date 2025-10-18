MotoGP Marco Bezzecchi | Ho fatto un giro quasi perfetto bravissimo Quartararo La Sprint sarà difficile

Avrebbe sperato di portarsi a casa la pole-position Marco Bezzecchi nelle qualifiche del GP d’Australia, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Phillip Island, il romagnolo credeva di avercela fatta con quel suo 1:26.496 a prendersi la p.1, dopo aver polemizzato in pista con Francesco Bagnaia e Luca Marini, rei di andare troppo lentamente in traiettoria. È spuntato, invece, Fabio Quartararo con la Yamaha, andando a fare meglio del tempo di Bezzecchi di appena 31 millesimi. Ha fatto buon viso a cattivo gioco, il pilota italiano ai microfoni: “ Sono stato un po’ disturbato in questa Q2 nella ricerca del tempo, ma alla fine il mio è stato un giro quasi perfetto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Marco Bezzecchi: “Ho fatto un giro quasi perfetto, bravissimo Quartararo. La Sprint sarà difficile”

