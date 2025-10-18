Il Gran Premio d’Australia di MotoGP prenderà il via, meteo permettendo, nella primissima mattinata europea di domenica 19 ottobre. Le previsioni affermano che il tracciato di Phillip Island sarà spazzato da un vento fortissimo, soprattutto in mattinata, destinato poi a scemare. Per precauzione si è deciso di posticipare di un’ora tutte le gare. Dunque, la classe regina scatterà alle 6:00 del nostro Paese. Di sicuro, la pista down under sta venendo spazzata dall’ Aprilia, propostasi come la moto da battere. Nell’odierna Sprint, le RS-GP hanno firmato una roboante doppietta con Marco Bezzecchi a vincere la gara dimezzata davanti a Raul Fernandez. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Marco Bezzecchi da vittoria anche con doppia long-lap penalty? Lotta aperta e liberi tutti nel GP d’Australia