MotoGP Marco Bezzecchi da vittoria anche con doppia long-lap penalty? Lotta aperta e liberi tutti nel GP d’Australia
Il Gran Premio d’Australia di MotoGP prenderà il via, meteo permettendo, nella primissima mattinata europea di domenica 19 ottobre. Le previsioni affermano che il tracciato di Phillip Island sarà spazzato da un vento fortissimo, soprattutto in mattinata, destinato poi a scemare. Per precauzione si è deciso di posticipare di un’ora tutte le gare. Dunque, la classe regina scatterà alle 6:00 del nostro Paese. Di sicuro, la pista down under sta venendo spazzata dall’ Aprilia, propostasi come la moto da battere. Nell’odierna Sprint, le RS-GP hanno firmato una roboante doppietta con Marco Bezzecchi a vincere la gara dimezzata davanti a Raul Fernandez. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Marco Bezzecchi accende l’isola ? Semplicemente BEZSTIALE #Aprilia #BeARacer #MotoGP #AustralianGP #SimplyTheBez #MB72 - facebook.com Vai su Facebook
#MotoGP | GP Australia 2025, Gara Sprint: Marco Bezzecchi vince nel sabato di Phillip Island ? di: Alyoska Costantino Articolo completo qui https://p300.it/motogp-gp-australia-2025-gara-sprint-marco-bezzecchi-vince-nel-sabato-di-phillip-island/… - X Vai su X
MotoGP, Marco Bezzecchi da vittoria anche con doppia long-lap penalty? Lotta aperta e liberi tutti nel GP d’Australia - Il Gran Premio d’Australia di MotoGP prenderà il via, meteo permettendo, nella primissima mattinata europea di domenica 19 ottobre. Scrive oasport.it
MotoGp: Bezzecchi trionfa a Phillip Island, vittoria nella Sprint e un gabbiano sulla sua strada - Marco Bezzecchi ha firmato un’impresa splendida a Phillip Island, conquistando con autorevolezza la gara Sprint australiana della MotoGP. Segnala tg.la7.it
MotoGP Australia 2025: Bezzecchi trionfa nella Sprint di Phillip Island, malissimo Bagnaia - MotoGP Australia 2025: Marco Bezzecchi vince la Sprint di Phillip Island davanti a Raul Fernandez. Lo riporta quotidianopiemontese.it