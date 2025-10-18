MotoGP la nuova griglia di partenza del GP d’Australia | Bagnaia e Binder sanzionati a Phillip Island
Come si suol dire, i guai non vengono mai da soli. Francesco Bagnaia ha dovuto affrontare un’altra giornata difficile a Phillip Island (Australia), sede del 19° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito aussie, Pecco ha fatto fatica a portare al limite la propria Ducati e, come si era già compreso nelle prove libere di ieri e nelle pre-qualifiche, la versione di Motegi (Giappone) è rimasta isolata. Le qualifiche, dunque, avevano seguito questo canovaccio e il riscontro finale era stato molto deludente: 11° posto. La questione, però, non si è chiusa qui. Nel corso della Q2 Pecco è finito sotto la lente di ingrandimento della Direzione Gara per una condotta poco corretta o attenta in pista. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L’abbiamo tanto attesa e finalmente sta arrivando! Stiamo parlando della nuova 990 RC R, modello nato dall’esperienza maturata da KTM in MotoGP La KTM 990 RC R è una supersportiva di alto livello, raffinata e decisamente “READY TO RACE”, che unis - facebook.com Vai su Facebook
NUOVA CLASSIFICA - Aldeguer domina a Mandalika, primo successo in MotoGP: la situazione aggiornata nel Mondiale MotoGP 2025. #motogp #indonesiangp #ferminaldeguer #fa54 #ducati #corsedimoto - X Vai su X
Griglia di partenza MotoGP, GP Australia 2025: Quartararo fa sua la pole davanti a Bezzecchi, Bagnaia in quarta fila - Andate in archivio le qualifiche del GP d'Australia, 19° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Scrive oasport.it
GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ GP Indonesia 2025 Mandalika: pole position di Bezzecchi (Oggi 4 ottobre) - Andiamo a scoprire la griglia di partenza della MotoGp in vista del Gp Indonesia 2025 Mandalika e della Sprint che si terrà oggi alle ore 9:00 ... Riporta ilsussidiario.net
Diogo Moreira si è legato ufficialmente alla Honda e debutterà nella prossima stagione: la griglia di partenza del 2026 è completa - Con l'ingaggio di Diogo Moreira da parte di Honda LCR si completa la griglia della MotoGP 2026: ecco tutti i 22 piloti e i rispettivi team. Scrive motorbox.com