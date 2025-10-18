Un rendimento sorprendente. L’australiano Jack Miller ha saputo esaltarsi nelle qualifiche del GP di casa a Phillip Island, 19° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Lungo i saliscendi aussie, il pilota della Yamaha Pramac ha trovato quella confidenza che gli ha permesso di conquistare una prima fila (terzo tempo) che non faceva parte delle previsioni. “ Sono davvero soddisfatto, è la prima volta che sono qui con questa squadra. Ero deluso ieri per il rendimento della moto, ma oggi le cose sono cambiate radicalmente “, ha commentato Miller ai microfoni di Sky Sport. Soddisfazione doppia anche per la presenza della propria famiglia, della moglie e di sua figlia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Jack Miller: “Sono davvero soddisfatto di questo risultato davanti alla mia famiglia”