MotoGP Jack Miller | Sono davvero soddisfatto di questo risultato davanti alla mia famiglia
Un rendimento sorprendente. L’australiano Jack Miller ha saputo esaltarsi nelle qualifiche del GP di casa a Phillip Island, 19° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Lungo i saliscendi aussie, il pilota della Yamaha Pramac ha trovato quella confidenza che gli ha permesso di conquistare una prima fila (terzo tempo) che non faceva parte delle previsioni. “ Sono davvero soddisfatto, è la prima volta che sono qui con questa squadra. Ero deluso ieri per il rendimento della moto, ma oggi le cose sono cambiate radicalmente “, ha commentato Miller ai microfoni di Sky Sport. Soddisfazione doppia anche per la presenza della propria famiglia, della moglie e di sua figlia. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il primo ad accedere al turno di Q2 per il round australiano della MotoGP è Marco Bezzecchi, che si prende la prima posizione nel turno di Practice. Nel corso della mattina l’onore è andato invece a Jack Miller, eroe di casa primo nelle Prove Libere 1. Vale - facebook.com Vai su Facebook
MotoGP, Jack Miller svetta nella FP1 davanti ad Alex Marquez. Sesto Bezzecchi davanti a Bagnaia - - X Vai su X
MotoGP, Jack Miller: “Sono davvero soddisfatto di questo risultato davanti alla mia famiglia” - L'australiano Jack Miller ha saputo esaltarsi nelle qualifiche del GP di casa a Phillip Island, 19° appuntamento del Mondiale ... Come scrive oasport.it
Zampata di Jack Miller, è lui il migliore del venerdì mattina - Il pilota di casa firma il primo tempo nelle libere che aprono il Gran Premio d’Australia: seguono Alex Marquez e Acosta ... Da motogp.com
MotoGP, Miller: "Fa paura ad un vecchio vedere talenti giovani come Acosta e Aldeguer" - Non hanno bisogno di consigli, è incredibile per lo sport, ma per i vecchi come me fa anche un po' paura. gpone.com scrive