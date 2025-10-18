MotoGP in tv GP Australia 2025 | orari 19 ottobre streaming programma Sky differita TV8

Domani, domenica 19 ottobre, andrà in scena il GP d’Australia, 19° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island assisteremo a una gara decisamente interessante in cui Marco Bezzecchi vorrà concede il bis. Nella Sprint Race di ieri il romagnolo ha fatto centro con la sua Aprilia e le intenzioni sono quelle di replicare. Strepitoso il passo dimostrato dall’alfiere della Casa di Noale, in grande feeling col layout aussie. Il vero punto di domanda riguarda però quello che Bezzecchi dovrà scontare. Il riferimento è al doppio long lap penalty che Marco dovrà effettuare nel corso della gara, visto quanto accaduto nel GP di Indonesia, dove il centauro aveva provocato l’incidente con Marc Marquez. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP in tv, GP Australia 2025: orari 19 ottobre, streaming, programma Sky, differita TV8

News recenti che potrebbero piacerti

MotoGp Australia, Bezzecchi domina la Gara Sprint: Quartararo partirà in pole - facebook.com Vai su Facebook

MotoGP, la Sprint Race del GP Australia in diretta LIVE #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #AustralianGP - X Vai su X

MotoGP Australia, gli orari TV della gara su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming - Domani la MotoGP torna in pista sul circuito di Phillip Island per il GP Australia. Lo riporta fanpage.it

MotoGP in tv, GP Australia 2025: orari 19 ottobre, streaming, programma Sky, differita TV8 - Domani, domenica 19 ottobre, andrà in scena il GP d'Australia, 19° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Da oasport.it

MotoGP 2025 – GP Australia a Phillip Island: gli orari TV su Sky e TV8 - Gli orari TV (in diretta su Sky e in differita su TV8) del GP d’Australia a Phillip Island, diciannovesima tappa della MotoGP 2025: tutto quello che c’è da sapere, compreso il pronostico ... Segnala iconmagazine.it