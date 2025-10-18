MotoGP il vento cambia il programma della domenica a Phillip Island! I nuovi orari

Il vento stravolge il programma della domenica a Phillip Island, località che ospita questo fine settimana il GP d’Australia, diciottesimo atto valido per il Motomondiale 2025 di MotoGP. La notizia è arrivata nella prima mattinata di oggi, sabato 18 ottobre, attraverso la direzione gara. In sostanza, tutte le sessioni previste per il 19 ottobre saranno posticipate di un’ora rispetto a quanto pianificato in precedenza. Secondo l’ultimo bollettino meteorologico infatti sono previste fortissime raffiche di vento. Ritardando l’inizio della giornata si punta così a garantire le migliori condizioni possibili sia per gli spettatori che per i centauri in pista. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, il vento cambia il programma della domenica a Phillip Island! I nuovi orari

