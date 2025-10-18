MotoGp Gp Australia 2025 | Bezzecchi vince la sprint penultimo Bagnaia

Lapresse.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non sono bastati un incontro ravvicinato con un gabbiano (nel giro di riscaldamento) e un errore al sesto dei 13 giri previsti, per negare a Marco Bezzecchi la vittoria nella Sprint del Gp Australia 2025 della MotoGp. Il romagnolo del team Aprilia Racing si è messo al collo l’oro del sabato pomeriggio precedendo il compagno di marca Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team), l’unico a impensierirlo. Terzo Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), che l’ha spuntata in una volata a tre per l’ultimo gradino del podio. Rimonta coi fiocchi per Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), partito ventesimo e decimo al traguardo, a un soffio dalla zona punti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

motogp gp australia 2025 bezzecchi vince la sprint penultimo bagnaia

© Lapresse.it - MotoGp, Gp Australia 2025: Bezzecchi vince la sprint, penultimo Bagnaia

Scopri altri approfondimenti

motogp gp australia 2025MotoGP 2025. GP dell'Australia. La Sprint con Zam e Lorenzo Lanzi - DIRETTA alle 12 [VIDEO] - L a strepitosa vittoria di Bezzecchi, l'ottimo Raul, il forte Acosta, Miller che rinasce con la Yamaha sulla pista Ducati. Riporta moto.it

motogp gp australia 2025MotoGP Australia, gli orari TV della gara su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming - Domani la MotoGP torna in pista sul circuito di Phillip Island per il GP Australia. Da fanpage.it

motogp gp australia 2025MotoGP, qualifiche e pole GP Australia: i video highlights da Phillip Island - Nel VIDEO puoi rivivere le qualifiche del Gran Premio d'Australia con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini. Da sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Motogp Gp Australia 2025