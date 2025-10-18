MotoGp Gp Australia 2025 | Bezzecchi vince la sprint penultimo Bagnaia

Non sono bastati un incontro ravvicinato con un gabbiano (nel giro di riscaldamento) e un errore al sesto dei 13 giri previsti, per negare a Marco Bezzecchi la vittoria nella Sprint del Gp Australia 2025 della MotoGp. Il romagnolo del team Aprilia Racing si è messo al collo l’oro del sabato pomeriggio precedendo il compagno di marca Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team), l’unico a impensierirlo. Terzo Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), che l’ha spuntata in una volata a tre per l’ultimo gradino del podio. Rimonta coi fiocchi per Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), partito ventesimo e decimo al traguardo, a un soffio dalla zona punti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - MotoGp, Gp Australia 2025: Bezzecchi vince la sprint, penultimo Bagnaia

