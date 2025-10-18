MotoGp festa Aprilia in Australia | Bezzecchi domina la Sprint Penultimo Bagnaia

(Adnkronos) – Marco Bezzecchi ha vinto la gara Sprint in Australia. Oggi, sabato 18 ottobre, il pilota dell'Aprilia, partito dalla seconda posizione dietro la pole di Quartararo, ha dominato la gara corta sul circuito di Philipp Island, centrando il suo terzo trionfo stagionale dopo i successi di Misano e Mandalika. La doppietta Aprilia si completa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com