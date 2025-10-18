MotoGP Fabio Quartararo | Una delle migliori pole della mia carriera

Come di consueto si conferma il mago del giro secco. All’ultima occasione possibile spara la sua cartuccia e lo fa con la solita classe Fabio Quartararo: pole position per il francese della Yamaha Monster Energy nelle qualifiche della gara sprint del GP d’Australia. Sembrava irraggiungibile a Phillip Island Marco Bezzecchi: l’azzurro dell’Aprilia anche oggi era riuscito a timbrare il cartellino, ma è arrivato il giro perfetto da parte del francese, che è riuscito a beffare l’italiano per soli 31 millesimi. Le parole del centauro francese: “E’ nella top-5 delle pole che ho fatto nella mia carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Fabio Quartararo: “Una delle migliori pole della mia carriera”

