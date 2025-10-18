MotoGp Bezzecchi voglia di miracolo per domani

Roma, 18 ott. (askanews) – Marco Bezzecchi non delude. Dopo la seconda posizione conquistata in qualifica alle spalle di Fabio Quartararo, il pilota riminese ha centrato la vittoria nella Sprint di Phillip Island, firmando una prova di forza e lucidità. Dietro di lui, a oltre tre secondi, l’altra Aprilia di Raul Fernandez. Bezzecchi ha inseguito lo spagnolo sin dalle prime curve, studiandolo con pazienza fino al decimo giro dei tredici previsti, quando ha piazzato il sorpasso decisivo e ha poi allungato in solitaria verso il traguardo. Un successo che dà fiducia in vista della gara di domani? riprogrammata alle 6. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Contenuti che potrebbero interessarti

MotoGp Australia, Bezzecchi domina la Gara Sprint: Quartararo partirà in pole - facebook.com Vai su Facebook

#MotoGP Marco #Bezzecchi vince la Sprint a #PhillipIsland con una prova incredibile che gli permette di sognare la vittoria anche nel Gran Premio, a dispetto dei due long lap da scontare #AustralianGP Foto archivio Ansa - X Vai su X

MotoGp, Bezzecchi, voglia di “miracolo” per domani - Dopo la seconda posizione conquistata in qualifica alle spalle di Fabio Quartararo, il pilota riminese ha centrato la vittoria nella Sprint di Ph ... Si legge su askanews.it

MotoGP, Bezzecchi: "Vincere con due Long Lap sarebbe un miracolo e non accadono spesso" - MotoGP: "Quello che ha fatto Rossi nel 2003 è un ispirazione, ma lui di un altro calibro e i tempi sono cambiati. Secondo gpone.com

MotoGP 2025. GP dell'Australia. Marco Bezzecchi: "Mi piacerebbe fare il miracolo domani, proverò a fare il massimo" - Fai clic sull'icona dell'estensione per il blocco annunci installata sul tuo browser. Scrive moto.it