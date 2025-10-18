MotoGp Bezzecchi voglia di miracolo per domani

Roma, 18 ott. (askanews) – Marco Bezzecchi non delude. Dopo la seconda posizione conquistata in qualifica alle spalle di Fabio Quartararo, il pilota riminese ha centrato la vittoria nella Sprint di Phillip Island, firmando una prova di forza e lucidità. Dietro di lui, a oltre tre secondi, l’altra Aprilia di Raul Fernandez. Bezzecchi ha inseguito lo spagnolo sin dalle prime curve, studiandolo con pazienza fino al decimo giro dei tredici previsti, quando ha piazzato il sorpasso decisivo e ha poi allungato in solitaria verso il traguardo. Un successo che dà fiducia in vista della gara di domani? riprogrammata alle 6. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

