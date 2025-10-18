MotoGP Bezzecchi domina la Sprint in Australia | highlights
Marco Bezzecchi firma il tris nelle Sprint: dopo i centri di Misano e Mandalika, l’italiano conquista anche la vittoria nella gara breve in Australia. Il trionfo di Phillip Island matura dopo un derby tutto Aprilia con Raul Fernandez. Il terzo posto va a Pedro Acosta su Ktm. Diciannovesimo Francesco Bagnaia. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
