MotoGP Bezzecchi domina la Sprint in Australia | highlights

Gazzetta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Bezzecchi firma il tris nelle Sprint: dopo i centri di Misano e Mandalika, l’italiano conquista anche la vittoria nella gara breve in Australia. Il trionfo di Phillip Island matura dopo un derby tutto Aprilia con Raul Fernandez. Il terzo posto va a Pedro Acosta su Ktm. Diciannovesimo Francesco Bagnaia. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

