Il pilota Aprilia strappa la terza affermazione sulla breve distanza. Battuto Fernandez, terzo Acosta. La miglior Ducati è quella di Di Giannantonio, quinto. Pecco, solo diciannovesimo, è stato pure penalizzato per ostacolato Bezzecchi e domenica partirà dalla quinta fila. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - MotoGP, Bezzecchi domina la Sprint in Australia. Crisi Bagnaia: chiude penultimo