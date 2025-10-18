MotoGP Bezzecchi domina la Sprint in Australia Crisi Bagnaia | chiude penultimo
Il pilota Aprilia strappa la terza affermazione sulla breve distanza. Battuto Fernandez, terzo Acosta. La miglior Ducati è quella di Di Giannantonio, quinto. Pecco, solo diciannovesimo, è stato pure penalizzato per ostacolato Bezzecchi e domenica partirà dalla quinta fila. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
