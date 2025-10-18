MotoGp Bagnaia | Su questa Ducati sono un passeggero
Roma, 18 ott. (askanews) – C’è delusione in casa Ducati per il diciannovesimo posto nella spint di Bagnaia. Il pilota torinese, scattato dall’undicesima posizione in griglia, ha perso terreno già nelle prime fasi della corsa, chiudendo al diciannovesimo posto. Pirro, sostituto dell’infortunato Marc Márquez, ha chiuso la Sprint in ventesima posizione, dopo essersi qualificato ventiduesimo. “Difficile da spiegare cosa non ha funzionato – le sue parole a Sky – abbiamo provato ad analizzare i dati ed è estremamente chiaro cosa succede sulla moto. Ma non si capisce bene il motivo. Non è la prima volta che abbiamo questo tipo di problema quest’anno, è lo stesso che c’è stato in Indonesia e in altre situazioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondisci con queste news
? MOTOGP, BEZZECCHI BATTE RAUL FERNANDEZ ED È DOPPIETTA APRILIA. 3º ACOSTA, MALE BAGNAIA Marco Bezzecchi si aggiudica la Sprint Race del GP d’Australia, superando Raul Fernandez a poche tornate dal termine e nonostante abbia a - facebook.com Vai su Facebook
Bagnaia: "Raggiunto l'obiettivo Q2, ma su una moto ho lo stesso problema dell'Indonesia" #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #AustralianGP - X Vai su X
Ducati, Pecco Bagnaia sempre più scosso: “Nessuno di noi vuole continuare così” - Il centauro piemontese è arrivato penultimo nella gara sprint di MotoGP in Australia: "Sono solo un passeggero" ... Lo riporta msn.com
Bagnaia: “Su questa Ducati sono un passeggero. Chiedo scusa ai tifosi, è stata una gara umiliante” - Il campione italiano della Ducati ha chiuso penultimo la Sprint di Phillip Island, distante mezzo minuto dal vincitore ... formulapassion.it scrive
MotoGP | GP Australia Sprint Race, Bagnaia penultimo: “E’ abbastanza umiliante” - Un'altra gara da dimenticare per Francesco Bagnaia, un'altra con mille punti interrogativi. Si legge su motograndprix.motorionline.com