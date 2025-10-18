MotoGp Bagnaia | Su questa Ducati sono un passeggero

Roma, 18 ott. (askanews) – C’è delusione in casa Ducati per il diciannovesimo posto nella spint di Bagnaia. Il pilota torinese, scattato dall’undicesima posizione in griglia, ha perso terreno già nelle prime fasi della corsa, chiudendo al diciannovesimo posto. Pirro, sostituto dell’infortunato Marc Márquez, ha chiuso la Sprint in ventesima posizione, dopo essersi qualificato ventiduesimo. “Difficile da spiegare cosa non ha funzionato – le sue parole a Sky – abbiamo provato ad analizzare i dati ed è estremamente chiaro cosa succede sulla moto. Ma non si capisce bene il motivo. Non è la prima volta che abbiamo questo tipo di problema quest’anno, è lo stesso che c’è stato in Indonesia e in altre situazioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

