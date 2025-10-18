MotoGP Australia | Quartararo rovina la festa a Bezzecchi e gli strappa la pole all' ultimo
Phillip Island (Australia) 18 ottobre 2025 – Il diablo vola e con un giro furibondo beffa all'ultimo secondo Marco Bezzecchi. Fabio Quartararo conferma il circuito molto gradito alla Yamaha e conquista la sua quarta pole position di stagion nel circuito di Phillip Island. Il francese batte il riminese e si porta davanti a tutti in griglia per questo weekend in Australia. Due M1 in prima fila con Jack Miller terzo, davanti a Raul Fernandez e Pedro Acosta. Le due Gresini sono le migliori Ducati, con Alex Marquez sesto e Fermin Aldeguer settimo. Solo undicesimo Francesco Bagnaia a causa di un errore nel suo giro migliroe, che gli costa così la partenza dalla quarta fila. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
