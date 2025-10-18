MotoGP Australia | domina l’Aprilia Bezzecchi vince la sprint davanti a Fernandez; Bagnaia sprofonda
Phillip Island (Australia) 18 ottobre 2025 – L' Aprilia non si ferma più e dopo la sprint in Tailandia, Marco Bezzecchi fa il bis in Australia. Il riminese vince la gara del sabato e Aprilia festeggia uno storico 1-2 con Raul Fernandez secondo. Chiude la sprint sul podio anche la KTM guidata da Pedro Acosta, il quale batte in volata Jack Miller e Fabio Di Giannantonio. Concludono a punti anche Alex Marquez, Fabio Quartararo, Luca Marini e Pol Espargaro. Disastro per le Ducati ufficiali, senza Marc Marquez, Pecco Bagnaia è solo 19° davanti al compagno Michele Pirro in fondo al gruppo. La gara. Partenza impressionante di Alex Marquez dalla seconda fila a sfilare tutti all'interno per attaccare la prima posizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
MotoGP: Fabio Quartararo conquista la pole al GP d'Australia #ANSA Vai su Facebook
Lo spettacolo del mondiale di MotoGP prosegue in Australia. Appuntamento su Tv8 con il Gran Premio Liqui Moly di Australia sabato 18 ottobre LIVE dalla 01:50 con le Qualifiche e dalle 05:30 con la Sprint, in replica alle 13:00. Le gare domenica 19 a partire - X Vai su X
MotoGP Australia: domina l’Aprilia. Bezzecchi vince la sprint davanti a Fernandez; Bagnaia sprofonda - 2 nella sprint per la moto di Noale con il successo del Bez davanti a Fernandez. Lo riporta sport.quotidiano.net
MotoGP, Bezzecchi domina le prequalifiche in Australia. Bagnaia dietro: è 9° - Il pilota Aprilia chiude al comando il turno del venerdì pomeriggio con il record della pista a Phillip Island: 1’26”492. Segnala msn.com