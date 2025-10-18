MotoGP Australia | domina l’Aprilia Bezzecchi vince la sprint davanti a Fernandez; Bagnaia sprofonda

Phillip Island (Australia) 18 ottobre 2025 – L' Aprilia non si ferma più e dopo la sprint in Tailandia, Marco Bezzecchi fa il bis in Australia. Il riminese vince la gara del sabato e Aprilia festeggia uno storico 1-2 con Raul Fernandez secondo. Chiude la sprint sul podio anche la KTM guidata da Pedro Acosta, il quale batte in volata Jack Miller e Fabio Di Giannantonio. Concludono a punti anche Alex Marquez, Fabio Quartararo, Luca Marini e Pol Espargaro. Disastro per le Ducati ufficiali, senza Marc Marquez, Pecco Bagnaia è solo 19° davanti al compagno Michele Pirro in fondo al gruppo. La gara. Partenza impressionante di Alex Marquez dalla seconda fila a sfilare tutti all'interno per attaccare la prima posizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

