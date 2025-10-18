MotoGP Australia Bezzecchi trionfa nella Sprint | Quartararo in pole per la gara lunga

Il pilota riminese dell’Aprilia conquista la terza Sprint su quattro con una prestazione impeccabile davanti a Raul Fernandez e Pedro Acosta, mentre Quartararo scatterà dalla pole nella gara di domani che vedrà Bagnaia costretto a rimontare dal 14° posto. Marco Bezzecchi conferma il suo grande momento e domina la Sprint Race del Gran Premio d’Australia di MotoGP 2025, diciannovesima tappa del Mondiale. Partito dalla seconda casella, il pilota riminese dell’Aprilia ha imposto da subito un ritmo insostenibile per gli avversari, chiudendo con oltre tre secondi di vantaggio su Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse). 🔗 Leggi su Sportface.it