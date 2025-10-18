Moto3 | Luca Lunetta in prima fila al GP d’Australia! Pole di Kelso Bertelle in top 5

Un italiano in prima fila a Phillip Island nella classe più leggera. Proprio così: Luca Lunetta ha conquistato la terza posizione nelle qualifiche valide per il GP d’Australia, diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2025 di Moto3 in fase di svolgimento presso il celeberrimo circuito dell’isola oceanica. Davvero una grande sessione per il centauro in forza alla SIC58 Squadra Corse, il quale ha racimolato uno scarto di 0.225 rispetto al padrone di casa Joel Kelso che, in sella alla sua LEVEL UP – MTA, ha strappato la pole position fermando il cronometro a 1:35.875 precedendo il leader della classifica piloti Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), secondo a +0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto3: Luca Lunetta in prima fila al GP d’Australia! Pole di Kelso, Bertelle in top 5

