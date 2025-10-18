Moto3 Joel Kelso svetta nella FP2 a Phillip Island 9° Stefano Nepa il migliore degli italiani
L’australiano Joel Kelso è stato il migliore dell a seconda sessione di prove libere del GP d’Australia, 19° round del Mondiale 2025 di Moto3. Nella minima cilindrata il padrone di casa si è esaltato sui saliscendi di Phillip Island, essendo l’unico a infrangere la barriera dell’1:35, stampando il tempo di 1:34.985 in sella alla KTM LEVELUP-MTA. Una dimostrazione di forza che Kelso vorrà replicare in vista delle qualifiche e ancor di più della gara di domani. Il target è vincere davanti al proprio pubblico e lasciare il segno. Alle sue spalle troviamo gli spagnoli Adrian Fernandez (Honda Leopard Racing), distanziato di 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
